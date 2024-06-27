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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 27 июня: идет масштабная операция в Дженине

время публикации: 27 июня 2024 г., 06:30 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 06:35
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 27 июня: идет масштабная операция в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 июня действовали в Дженине и около Дженина (в Кафр-Дане), в Байт-Риме (северо-западней Рамаллы), а также в Дуре и Ятте (к югу от Хеврона).

Операция в Дженине продолжалась всю ночь. Происходили вооруженные столкновения.

Боевики обстреляли блокпост ЦАХАЛа под горой Гризим, около Шхема.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 июня.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2024

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