Около Ашдода во время купания захлебнулся мужчина, констатирована его смерть

В четверг, 27 июня, на пляже около Ашдода вытащили из воды мужчину примерно 30 лет, который был без сознания. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Однако парамедикам службы "Маген Давид Адом" не удалось реанимировать пострадавшего, была констатирована его смерть.

Условия для купания в Средиземном море в настоящее время: температура воды около побережья – 30 градусов, высота волн – до 80 см (волнение не считается опасным). Довольно высокая концентрация медуз по всему побережью, в том числе в районе Ашдода.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.