Убийца Маргариты Леви приговорен к 23 годам тюрьмы более чем через 20 лет после преступления

В четверг, 27 июня, окружной суд в Беэр-Шеве приговорил к 23 годам тюремного заключения 52-летнего Сами Абу аль-Асаля, жителя Яффо, отца пяти детей, признанного виновным в убийстве 21-летней Маргариты Леви, совершенном летом 2003 года.

Кроме того, по решению суда, аль-Асаль должен будет выплатить близким Маргариты 100 тысяч шекелей в качестве компенсации.

В ходе следствия было установлено, что в 2003 году Сами Абу аль-Асаль проживал в Эйлате и работал в баре. Маргарита Леви, ранее проживавшая в Ашдоде, после демобилизации из ЦАХАЛа, устроилась на работу официанткой в Эйлате (она планировала накопить денег и поступить в университет), но через несколько дней после переезда в курортный город ее тело со следами ранений и насилия нашли завернутым в одеяло и полотенце.

Раскрыть убийство сразу не удалось. Хотя Сами Абу аль-Асаля, контактировавшего с Маргаритой Леви, тогда задержали в качестве подозреваемого. Через десять дней после ареста его отпустили в связи с недостаточностью улик.

Затем задержали молодого мужчину, жителя Мигдаль а-Эмека, знакомого Маргариты. Но через три недели он был освобожден, следствие пришло к выводу, что он был непричастен к преступлению.

Примерно через полтора месяца после убийства девушки Сами Абу аль-Асаля задержали в Эйлате за нападение и сексуальное преступление, он отсидел в тюрьме 13 лет, а затем вышел на свободу и поселился в Яффо.

На месте гибели Маргариты Леви были собраны образцы ДНК, которые многие годы изучались в лабораториях. Новые тесты, основанные на современных методиках, позволили в июне 2022 года установить, что Сами Абу аль-Асаль может быть причастен к убийству и, возможно, к изнасилованию Маргариты Леви. Было начато новое тайное расследование. 14 мая 2023 года подозреваемый был задержан. В ходе 12 допросов он хранил молчание и не дал никаких показаний. Арест подозреваемого продлевался 14 раз, и по истечении 60 дней следствие уведомило прокуратуру, что собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения в убийстве.

Следствие также проверяло возможную причастность Сами Абу аль-Асаля к другим, в том числе сексуальным, преступлениям.