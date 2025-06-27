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Израиль

В результате ДТП на 79-й трассе пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 27 июня 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 00:05
В результате ДТП на 79-й трассе пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии
Chaim Goldberg/Flash90

На 79-й трассе возле дорожной развязки А-Солелим произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали четыре человека, состояние двоих (мужчины примерно 25 лет и женщины примерно 26 лет) тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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