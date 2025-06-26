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Израиль

В Ашдоде в результате ДТП тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на самокате

время публикации: 26 июня 2025 г., 23:07 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 23:07
В Ашдоде в результате ДТП тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на самокате
Flash90. Фото: Й.Зиндель

На бульваре Герцль в Ашдоде автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом самокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (мужчина примерно 37 лет) при падении ударился головой.

Пострадавший доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде, его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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