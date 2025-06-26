В Ашдоде в результате ДТП тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на самокате

На бульваре Герцль в Ашдоде автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом самокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (мужчина примерно 37 лет) при падении ударился головой.

Пострадавший доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде, его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.