В Ашдоде в результате ДТП тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на самокате
время публикации: 26 июня 2025 г., 23:07 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 23:07
На бульваре Герцль в Ашдоде автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом самокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (мужчина примерно 37 лет) при падении ударился головой.
Пострадавший доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде, его состояние тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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