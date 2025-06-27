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Израиль

ЦАХАЛ разрушил туннель на севере Газы, которым террористы пользовались около 11 лет

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 июня 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 10:02
ЦАХАЛ разрушил туннель на севере Газы, которым террористы пользовались около 11 лет
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о завершении разрушения туннеля террористов в районе Бейт-Хануна, на севере сектора Газы. Операцию провели бойцы батальона "Нецах Иегуда" и инженерного спецназа "Яалом". Общая протяженность этого туннеля составляла около 1 км.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что речь идет о туннеле, которым 21 июля 2014 года, во время операции "Нерушимая скала", воспользовались боевики, атаковавшие израильских военных около границы Газы. Тогда погибли: подполковник Долев Кидар, младший лейтенант Юваль Хейман, старший сержант Бейнсаин Касахун, сержант Надав Гольдмахер.

Почему только сейчас этот туннель террористов был разрушен, ЦАХАЛ не поясняет.

Израиль
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