ЦАХАЛ разрушил туннель на севере Газы, которым террористы пользовались около 11 лет

ЦАХАЛ сообщает о завершении разрушения туннеля террористов в районе Бейт-Хануна, на севере сектора Газы. Операцию провели бойцы батальона "Нецах Иегуда" и инженерного спецназа "Яалом". Общая протяженность этого туннеля составляла около 1 км.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что речь идет о туннеле, которым 21 июля 2014 года, во время операции "Нерушимая скала", воспользовались боевики, атаковавшие израильских военных около границы Газы. Тогда погибли: подполковник Долев Кидар, младший лейтенант Юваль Хейман, старший сержант Бейнсаин Касахун, сержант Надав Гольдмахер.

Почему только сейчас этот туннель террористов был разрушен, ЦАХАЛ не поясняет.