Прокуратура против того, чтобы свидетельские показания в суде над Нетаниягу были отложены

Прокуратура уведомила суд, что выступает против просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить свидетельские показания, запланированные на ближайшие две недели.

"Причины, подробно изложенные в просьбе, не могут оправдать отмену слушаний на две недели, особенно перед перерывом, после того как суд уже удовлетворил предыдущие просьбы подсудимого и замедлил темп его допроса таким образом, что его показания заслушиваются только два раза в неделю", – говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил суд отложить свидетельские показания, запланированные на ближайшие две недели, мотивируя свою просьбу "необходимостью вложить всю силу и всю энергию в решение дипломатический и оборонных вопросов".

Суд пока не ответил на просьбу Нетаниягу.