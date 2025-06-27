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Израиль

Прокуратура против того, чтобы свидетельские показания в суде над Нетаниягу были отложены

Суд
Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 июня 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 09:36
Биньямин Нетаниягу в суде. 9 июня 2025 года
Flash90/Yariv Katz/Pool

Прокуратура уведомила суд, что выступает против просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить свидетельские показания, запланированные на ближайшие две недели.

"Причины, подробно изложенные в просьбе, не могут оправдать отмену слушаний на две недели, особенно перед перерывом, после того как суд уже удовлетворил предыдущие просьбы подсудимого и замедлил темп его допроса таким образом, что его показания заслушиваются только два раза в неделю", – говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил суд отложить свидетельские показания, запланированные на ближайшие две недели, мотивируя свою просьбу "необходимостью вложить всю силу и всю энергию в решение дипломатический и оборонных вопросов".

Суд пока не ответил на просьбу Нетаниягу.

Израиль
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