ЦАХАЛ: на юге Ливана атакован объект "Хизбаллы", который пытались восстановить

ЦАХАЛ сообщает о нанесении авиаудара по объекту "Хизбаллы" в районе хребта Бофорт на юге Ливана. Атака была осуществлена после того, как разведка выявила попытки восстановить этот объект, разрушенный в ходе боевых действий в 2024 году.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что израильская армия и впредь намерена активно действовать в Ливане, чтобы не допустить восстановления военной инфраструктуры "Хизбаллы".