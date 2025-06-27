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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана атакован объект "Хизбаллы", который пытались восстановить

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 июня 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 11:25
ЦАХАЛ: на юге Ливана атакован объект "Хизбаллы", который пытались восстановить
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о нанесении авиаудара по объекту "Хизбаллы" в районе хребта Бофорт на юге Ливана. Атака была осуществлена после того, как разведка выявила попытки восстановить этот объект, разрушенный в ходе боевых действий в 2024 году.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что израильская армия и впредь намерена активно действовать в Ливане, чтобы не допустить восстановления военной инфраструктуры "Хизбаллы".

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