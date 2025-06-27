В Газе происходят столкновения между сторонниками ХАМАСа и ФАТХа

В секторе Газы происходят столкновения между сторонниками ХАМАСа и ФАТХа после того, как хамасовцами был тяжело ранен Мухаммад Абу ас-Саид (Барбах) – один из лидеров клана, который связан с группировкой Абу Шабаба.

Сообщения о столкновениях публикуются в соцсетях и на сайте Ynet. В публикациях Мухаммада Барбаха называют одним из тех, кто возглавлял протесты против ХАМАСа в Газе. Он также участвовал в охране пунктов выдачи помощи нуждающимся.

Судя по имеющимся данным, Мухаммад Барбах был тяжело ранен в ногу, которую пришлось ампутировать. После того, как об этом стало известно, около его дома собрались члены клана. В это время хамасовский снайпер, находившийся на крыше больницы "Насер", выстрелил в голову 16-летнему юноше из клана ас-Саид (он госпитализирован в критическом состоянии). В ответ родственники подожгли вход в больницу "Насер" в Хан-Юнисе, контролируемую хамасовцами. Сообщается, что несколько хамасовцев были убиты.