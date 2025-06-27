Иранская ракета разрушила комнату Штаба семей заложников возле Площади Похищенных
время публикации: 27 июня 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 12:23
В первый день войны "Народ как лев" иранская ракета, упавшая в центре Тель-Авива, нанесла ущерб библиотеке "Бейт Ариэла", примыкающей к Площади Похищенных.
В частности, весьма значительно пострадала "комната семей" – помещение, специально выделенное библиотекой для нужд семей похищенных. Эта комната находится в южной стороне здания, именно с той стороны, где взорвалась ракета.
Как сообщает "Mako", муниципальные власти перекрыли доступ в здание библиотеки из-за возможности обрушения.
Семьи похищенных, которые теперь не могут пользоваться комнатой, помогавшей им во время демонстраций с призывами к немедленному освобождению заложников, говорят, что вновь чувствуют себя осиротевшими.
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