В Петах-Тикве юноша ранен шальной пулей, он в критическом состоянии
время публикации: 27 июня 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 18:49
17-летний юноша получил ранение в результате стрельбы в Петах-Тикве, по-видимому, из-за шальной пули.
"Согласно первоначальному осмотру, оружием на законных основаниях владеет один из членов семьи юноши, обстоятельства инцидента изучаются", – заявили в полиции. Начато расследование происшествия.
Раненый доставлен в больницу "Бейлинсон". Его состояние оценивается как критическое.