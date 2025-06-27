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Израиль

В Петах-Тикве юноша ранен шальной пулей, он в критическом состоянии

Мада
Полиция
время публикации: 27 июня 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 18:49
В Петах-Тикве юноша ранен шальной пулей, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

17-летний юноша получил ранение в результате стрельбы в Петах-Тикве, по-видимому, из-за шальной пули.

"Согласно первоначальному осмотру, оружием на законных основаниях владеет один из членов семьи юноши, обстоятельства инцидента изучаются", – заявили в полиции. Начато расследование происшествия.

Раненый доставлен в больницу "Бейлинсон". Его состояние оценивается как критическое.

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