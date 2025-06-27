ЦАХАЛ: Мы обеспечиваем доставку гумпомощи гражданским лицам, а не ХАМАСу

ЦАХАЛ опубликовал пресс-релиз, в котором Армия обороны Израиля подчеркивает, что в секторе Газы она действует для распределения гуманитарной помощи и обеспечения безопасности маршрутов, ведущих к центрам распределения. Это происходит одновременно с продолжением оперативной деятельности ЦАХАЛа в секторе Газы.

ЦАХАЛ категорически отвергает утверждение о якобы существующих приказах стрелять по мирным жителям, в частности, по тем, кто приходит в центры распределения помощи.

ЦАХАЛ проводит оценку ситуации с целью максимально сократить вероятность столкновений между населением и военнослужащими. В связи с этим силы ЦАХАЛа в последнее время работали над установкой новых ограждений и указателей, прокладывали дополнительные маршруты доставки гумпомощи и т.д..

В свете сообщений о раненых гражданских лицах, пострадавших на пунктах распределения, инциденты проверяются ЦАХАЛом.

Инциденты, в ходе которых якобы был открыт преднамеренный огонь по гражданским лицам, не подтверждены.