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Израиль

Умер юноша, получивший тяжелое ранение в результате случайного выстрела в Петах-Тикве

Полиция
время публикации: 27 июня 2025 г., 22:35 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 22:41
Умер юноша, получивший тяжелое ранение в результате случайного выстрела в Петах-Тикве
Пресс-служба МАДА

Умер 17-летний юноша, получивший тяжелое ранение в результате случайного выстрела в Петах-Тикве. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии и врачам не удалось спасти ему жизнь.

Полиция подозревает, что юноша выстрелил, играя с оружием своей сестры, военнослужащей ЦАХАЛа. Расследование передано в военную полицию (МАЦАХ).

Израиль
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В Петах-Тикве юноша ранен в результате случайного выстрела, он в критическом состоянии