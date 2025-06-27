Умер юноша, получивший тяжелое ранение в результате случайного выстрела в Петах-Тикве

Умер 17-летний юноша, получивший тяжелое ранение в результате случайного выстрела в Петах-Тикве. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии и врачам не удалось спасти ему жизнь.

Полиция подозревает, что юноша выстрелил, играя с оружием своей сестры, военнослужащей ЦАХАЛа. Расследование передано в военную полицию (МАЦАХ).