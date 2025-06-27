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Израиль

ДТП в Тель-Авиве, женщина в критическом состоянии

Мада
ДТП
Тель-Авив
время публикации: 27 июня 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 08:10
ДТП в Тель-Авиве, женщина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 27 июня в Тель-Авиве на улице Кирьят-Шауль, недалеко от кладбища, столкнулись два автомобиля. В результате аварии женщина примерно 50 лет получила крайне тяжелые травмы, еще один человек травмирован легко.

Пострадавшая женщина в критическом состоянии была эвакуирована в больницу "Ихилов". В ту же больницу направили второго пострадавшего, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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