Заявление Нетаниягу о создании широкого правительства без бойкотов: комментарии политиков

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир, лидер партии "Еврейская сила", заявил, что у него вызывает глубокое беспокойство заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о готовности создать широкое национальное правительство.

"Предыдущее правительство, в которое Нетаниягу включил левых, принесло нам Ципи Ливни как министра юстиции, Бени Ганца как министра обороны, парализовав возможность проводить настоящую правую политику. Глава правительства должен создать полноценное правое правительство", – сообщил он.

Глава списка "Яшар!" Гади Айзенкот заявил: "Премьер-министр, который привел нас к провалу исторического масштаба, кто днями и ночами сеял раскол и занимался подстрекательством, кто поддерживает уклонистов – недостоин нашего народа. Ему не стоит рассказывать нам о единстве.

Вечером 27 июня Нетаниягу заявил, что намерен создать широкое национальное правительство. "Это не левое правительство, которое будет зависеть от арабских партий", – заявил он, при этом подчеркнув, что выступает против бойкотов, и что его принципы будут приемлемы для всех.