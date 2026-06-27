Нетаниягу: Ливан признал право Израиля удерживать зону безопасности на его территории

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил вечером 27 июня, что в рамках рамочного соглашения Ливан и США признали право Израиля на удержание зоны безопасности на юге Ливана. "Это огромный удар для Ирана и "Хизбаллы", которая пыталась заставить нас отступить", – сказал он.

По словам главы правительства, речь идет об историческом достижении, открывающем возможность положить конец конфликту между Израилем и Ливаном. Он отметил, что ливанское правительство проявило большое мужество. "Мы ломаем не только террористическую ось Ирана, но и его внешнеполитическую ось", – заявил он.

Говоря о меморандуме о намерениях между США и Ираном, Нетаниягу подчеркнул, что Израиль не является его стороной: "Однако это не означает, что у нас нет интересов, и я направлю в Вашингтон делегацию, которая разъяснит, в чем они заключаются".

Он отметил, что ЦАХАЛ сохраняет свободу действий в противостоянии всем угрозам. Одной из них он назвал беспилотники "Хизбаллы".

Комментируя вопросы внутренней политики, Нетаниягу заявил, что намерен создать широкое национальное правительство. "Это не левое правительство, которое будет зависеть от арабских партий", – заявил он, при этом подчеркнув, что выступает против бойкотов, и что его принципы будут приемлемы для всех.