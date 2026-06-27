Историческое здание "Бикур Холим" в Иерусалиме отдадут под ультраортодоксальную школу

Историческое здание больницы "Бикур Холим" на улице А-Невиим в Иерусалиме сменит свое назначение. Муниципальный комитет по распределению площадей одобрил передачу объекта под школу для учениц хасидской общины "Слоним", решение направлено на утверждение в городской совет, сообщает "Йерушалаим а-харедит".

Это решение вызвало резкую критику. В Совете по сохранению объектов наследия Израиля этот шаг назвали "исторической несправедливостью" и секторальным использованием общественной собственности, а заместитель мэра Иерусалима Йоси Хавилио заявил, что ультраортодоксальные заведения должны открываться внутри их собственных кварталов, а не в самом центре города.

В свою очередь, мэрия Иерусалима пояснила, что частное здание арендовано из-за острой нехватки учебных мест в районе, а все юридические проверки подтвердили законность такого использования. Власти пообещали зафиксировать статус здания как памятника архитектуры в договоре с религиозной организацией.