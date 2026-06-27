Из Израиля в США экстрадирован бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве на 28 млн долларов

Бизнесмен Михаэль Пейн, 47 лет, был экстрадирован из Израиля в Соединенные Штаты и предстанет перед судом по обвинению в банковском мошенничестве на сумму 28 миллионов долларов, сообщила прокуратура США по штату Миссури.

Пейн, проживавший в Израиле у родственников с 2011 года, обвиняется в завышении показателей заполняемости и доходов от многоквартирных домов с целью получения кредитов обманным путем. Ему грозит максимальное тюремное заключение сроком до 30 лет за каждое из вменяемых ему мошеннических действий.