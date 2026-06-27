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Израиль

Из Израиля в США экстрадирован бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве на 28 млн долларов

Мошенничество
время публикации: 27 июня 2026 г., 06:54 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 07:00
Из Израиля в США экстрадирован бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве на 28 млн долларов
Yossi Zamir/Flash90

Бизнесмен Михаэль Пейн, 47 лет, был экстрадирован из Израиля в Соединенные Штаты и предстанет перед судом по обвинению в банковском мошенничестве на сумму 28 миллионов долларов, сообщила прокуратура США по штату Миссури.

Пейн, проживавший в Израиле у родственников с 2011 года, обвиняется в завышении показателей заполняемости и доходов от многоквартирных домов с целью получения кредитов обманным путем. Ему грозит максимальное тюремное заключение сроком до 30 лет за каждое из вменяемых ему мошеннических действий.

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