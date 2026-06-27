Министр обороны Исраэль Кац приветствовал соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное 26 июня, заявив, что оно "впервые за десятилетия может сформировать новую и более безопасную реальность на северной границы и в самом Ливане".

Он заявил, что ЦАХАЛ не будет полностью выведен из Ливана, как он обещал ранее, и израильские силы сохранят зону безопасности, включая район хребта у замка Бофор.

Кац добавил, что поручил армии "подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности".

"Важный принцип, закрепленный в соглашении, заключается в том, что не будет вообще никакого вывода войск до тех пор, пока террористическая организация "Хизбалла" не будет разоружена на всей территории Ливана", – заявил он.

Он отметил, что данное соглашение "также наносит стратегический удар по иранской оси".