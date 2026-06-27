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Израиль

Двух девочек, купавшихся в реке Иордан, унесло течением; ведутся поиски

Полиция
время публикации: 27 июня 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 19:22
Двух девочек, купавшихся в реке Иордан, унесло течением; ведутся поиски
Пресс-служба полиции Израиля

В субботу, 27 июня, во второй половине дня в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о двух девочках-подростках, которых, согласно полученным данным, унесло течением в реке Иордан в районе Леавот а-Башан.

Силы полиции, волонтеры спасательного отряда, а такжесотрудники пожарно-спасательной службы, находятся на месте и проводят масштабные поиски с целью обнаружения девочек. С воздуха территорию осматривает вертолет авиационного подразделения полиции.

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