Ликвидирован один из командиров подразделения "Нухба" Валид Ханийя, племянник Исмаила Ханийи

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации заместителя командира роты в спецподразделении "Нухба" военного крыла ХАМАСа Валида Ханийи.

В последнее время Ханийя занимался вербовкой нбоевиков в ряды террористической организации, а также руководил теоретической подготовкой террористов "Нухбы".

Валид Ханийя командовал одной из групп террористов, вторгшихся 7 октября на территорию Израиля и сам был в числе этих боевиков. Кроме того, он был причастен к координации действий группы террористов, похищавших израильских граждан и увозивших их на территорию сектора Газы.

Валид Ханийя являлся племянником Исмаила Ханийи, бывшего председателя политбюро террористической организации ХАМАС.