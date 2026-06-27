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Израиль

Ликвидирован один из командиров подразделения "Нухба" Валид Ханийя, племянник Исмаила Ханийи

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 27 июня 2026 г., 20:52 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 21:05
Валид Ханийя
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации заместителя командира роты в спецподразделении "Нухба" военного крыла ХАМАСа Валида Ханийи.

В последнее время Ханийя занимался вербовкой нбоевиков в ряды террористической организации, а также руководил теоретической подготовкой террористов "Нухбы".

Валид Ханийя командовал одной из групп террористов, вторгшихся 7 октября на территорию Израиля и сам был в числе этих боевиков. Кроме того, он был причастен к координации действий группы террористов, похищавших израильских граждан и увозивших их на территорию сектора Газы.

Валид Ханийя являлся племянником Исмаила Ханийи, бывшего председателя политбюро террористической организации ХАМАС.

Израиль
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