Источник: Израиль готовится к возможной эскалации на границе с Ливаном

Источник в структурах безопасности сообщил: в Израиле оценивают вероятность того, что в течение ближайших нескольких дней "Хизбалла" может отреагировать на рамочное соглашение с Ливаном ударами по силам ЦАХАЛа.

В связи с этим оборонное ведомство готовится к возможной эскалации на северном направлении. По словам источника, у Израиля нет ограничений на свободу действий. "Если они атакуют, мы устраним угрозы и ответим. Мы готовы в том числе и к эскалации", – заявил он.

26 июня в Вашингтоне прошла церемония подписания рамочного соглашения между Израилем и Ливаном.

Высокопоставленный политический источник в Израиле заявил: "После долгих переговоров, проходивших между США, Израилем и Ливаном, представители трех стран подписали сегодня вечером трехстороннее рамочное соглашение, призванное привести к будущим соглашениям между Израилем и Ливаном с целью положить конец конфликту между странами и достичь мирного урегулирования".

Источник также добавил, что "Израиль сохранит свою зону безопасности в границах "желтой линии" в Ливане до того дня, когда "Хизбалла" и остальные террористические организации в Ливане будут разоружены. Будет сохранена свобода военных действий ЦАХАЛа по всей зоне безопасности для устранения угроз любого рода. Израиль и Ливан согласовали две прилегающие к "желтой линии" зоны, где будет осуществляться пилотный проект по разоружению "Хизбаллы" и передаче территории под контроль ливанской армии: одна зона за пределами "желтой линии" и к югу от Литани, а вторая – за пределами первоначальной "желтой линии" и к северу от Литани".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал соглашение, заявив: "Переговоры были затяжными, и сегодня они принесли плоды".

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем жестко раскритиковал рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, назвав его "унизительным" и представляющим собой "отказ от суверенитета".

По его словам, данный документ является недействительным. Касем подчеркнул, что соглашение лишает ливанцев возможности вернуться на свои земли, а увязывание вывода израильских войск с разоружением "Хизбаллы" назвал "крайне опасным предложением, которое переходит все красные линии".