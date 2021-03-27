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NEWSru.co.il :: В Израиле27 марта 2021 г., 19:59

Задержан житель Восточного Иерусалима, подозреваемый в нападении на шеф-повара Шалома Кадоша

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Шалом Кадош

Полиция задержала 40-летнего жителя Восточного Иерусалима, подозреваемого в нападении на шеф-повара Шалома Кадоша в начале этой недели. Подозреваемый допрошен, полиция намерена обратиться к суду с просьбой о продлении срока его содержания под стражей, сообщает "Мако".

Знаменитый израильский шеф-повар Шалом Кадош 21 марта, за несколько часов до свадьбы его дочери, подвергся нападению грабителя в Иерусалиме. Инцидент произошел на автозаправке на улице Дерех Бейт-Лехем. Кадош приехал на заправку, чтобы подкачать колеса, когда грабитель вытащил у него кошелек. Во время схватки с преступником Шалом Кадош упал и ударился основанием черепа об асфальт.


В настоящее время Кадош находится в реанимационном отделении больницы "Адаса Эйн Керем", его состояние оценивается как тяжелое.

Зимой 2020 года, во время проведения в Иерусалиме Всемирного форума памяти Холокоста, Кадош готовил торжественный прием в резиденции президента для сорока лидеров разных стран, прибывших в Израиль.

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