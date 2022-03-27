Блинкен в Иерусалиме: у США нет стратегии смены режима в России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Иерусалиме, прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти".

Это высказывание Байдена вызвало немедленную реакцию Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters сказал: "Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне".

Белый дом был вынужден выступить с разъяснением, пояснив, что Байден не призывал к смене режима в России, а требовал лишить Путина возможности распространять свою власть за ее пределы.

Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что у США нет стратегии смены режима в России. "Я думаю, что президент, Белый дом, вчера достаточно просто обозначили: президент Путин не должен иметь власть для того, чтобы начинать войну или прибегать к агрессии в отношении Украины и кого-либо еще, – заявил Блинкен в Иерусалиме. – Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще, если уж на то пошло. В этом случае, как и в любом случае, дело за народом соответствующей страны, за народом России".

Блинкен прибыл в Израиль накануне вечером. Он встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. После пресс-конференции в Иерусалиме он отправляется в Сде-Бокер, где в отеле Isrotel Kedma он и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид встретятся с главами внешнеполитических ведомств ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Египта. Помимо ситуации в Украине, Блинкен будет обсуждать с руководством Израиля и министрами иностранных дел арабских государств тему "ядерной сделки" с Ираном и возможных последствий для ближневосточного региона. Отметим, что Израиль выступает категорически против такого рода договоренностей с Ираном, ту же позицию занимают и многие суннитские режимы арабского мира.

На вечер запланирован совместный ужин всех участников саммита. 28 марта пройдут двусторонние встречи.

ОАЭ, Бахрейн и Марокко нормализовали отношения с Израилем в 2020 году в рамках подписанных при посредничестве США "соглашений Авраама".

Саммит должен продемонстрировать дипломатическое единство против Ирана.

Планируются также встречи Блинкена с другими израильскими политическими лидерами и председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.

На прошлой неделе Беннетт посетил Египет для участия в первом в истории трехстороннем саммите с участием президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и наследного принца ОАЭ шейха Мохаммеда бин Заида ан-Нахайяна.

Вечером 26 марта премьер-министр Нафтали Беннет осудил удар, нанесенный йеменскими хуситами по нефтяному объекту Aramco в саудовском городе Джедда. "Государство Израиль сожалеет вместе с королевством Саудовской Аравии об атаке, предпринятой хуситами, направляемыми Ираном. Эта атака является подтверждением того, что агрессивность Ирана в регионе не имеет границ, и является дополнительным доказательством недопустимости вывода Корпуса стражей Исламской революции из списка террористических организаций", – заявил Беннет.