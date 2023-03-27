Всеобщая забастовка "Гистадрута": список бастующих организаций и исключений

Всеобщая организация профсоюзов ("Гистадрут Клалит") опубликовала список организаций, бастующих в рамках объявленной всеобщей забастовки и список исключений.

Список исключений из забастовки

Больницы и служба пожарной охраны, Электрическая и Водопроводная компании будут работать в субботнем режиме.

МАДА будет работать в обычном режиме

Общественный транспорт, за исключением аэропорта "Бен-Гурион", будут работать в обычном режиме (на данный момент)

Система образования для детей с особыми потребностями будет работать в обычном режиме, включая систему подвозок.

Порты будут разгружать скоропортящиеся продукты и лекарства

Региональные бюро здравоохранения и центры матери и ребенка будут работать в режиме чрезвычайных ситуаций.

Предприятия пищевой промышленности будут работать в обычном режиме



Кто участвует в забастовке

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Кнессет, все министерства и ведомства правительства, включая такие структуры, как Управление регистрации населения и миграции (включая пограничные переходы), Управление рынка капитала, Бюро регистрации недвижимого имущества ("табо"), администрацию судов, главный раввинат, раввинатские суды, Налоговое управление, Земельное управление, Службу трудоустройства, "Ведомство национального страхования, Банк Израиля, ЦСБ, управление ценных бумаг, управление защиты прав потребителя, управление охраны природы и национальных парков, государственного опекуна, подведомственные структуры министерства обороны, Центр ядерных исследований.

Центр местной власти и органы местной власти, муниципалитеты Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Центр региональных советов и региональные советы, Центр религиозных советов и религиозные советы, муниципальные и межмуниципальные водопроводные и канализационные корпорации, муниципальные компании, комиссии по проектированию и строительству.

Все государственные компании, включая оборонные концерны "Рафаэль" и "Авиационная промышленность", портовую компанию и порты Ашдода, Хайфы, Хадеры, Эйлата, компании КЦАА и НАТГАЗ, электрическую и водопроводную компании, жилищные компании "Амидар", "Амигур", "Халамиш", "Празот", инфраструктурные компании "Нативей Исраэль" и "Нативей Аялон".

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Еврейское агентство, Еврейский национальный фонд, Фонд основания, лотерейная компания "МИфаль а-Пайс", Совет по спортивному тотализатору", коллегия адвокатов, Тель-Авивская биржа ценных бумаг, организации НААМАТ, ВИЦО, АКУМ, совет растениеводства, совет птицеводства, организация помощи военнослужащим ("Агуда ле-маан а-хаяль"), сети "Амаль" и ОРТ.

Совет по высшему образованию, семь исследовательских университетов, институт Вейцмана, институт Вингейта, колледжи Левински, "Семинар а-Кибуци", "ОРТ Брауде", "Михлала ле-Минхаль", "Махон Технгологи Холон", "Михлала Академит Нетания", сельскохозяйственные школы и интернаты, Музей Израиля, Музей Эрец Исраэль, Тель-Авивский художественный музей, "Бейт а-Тфуцот".

В частном секторе: Коммерческие банки, "Бринкс", "Безек", авиакомпании "Эль-Аль", "Аркия", "Исраэйр", компания топливных перевозок, а также все компании, входящие в одно из следующих объединений работодателей:

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Президиум предпринимательского сектора, Объединения промышленников, фермеров, строительных подрядчиков, торговцев, алмазной промышленности, владельцев отелей, кинематографа, страховых компаний, легкой промышленности, компаний грузоперевозок, Союзы банков и компаний пассажироперевозок, Организации охранных предприятий, компаний по уборке, Палата индивидуальных предпринимателей, Торговая палата Тель-Авива и Центра.

В комиссию по исключительным случаям следует обращаться по электронной почте [email protected] и по факсу 03-6921408