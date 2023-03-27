Авиакомпания "Эль-Аль" объявила о том, что присоединяется к всеобщей забастовке. "Бен-Гурион" частично бастует

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила о том, что присоединяется к всеобщей забастовке. На официальном сайте компании опубликовано соответствующее уведомление.

"Дорогие клиенты, после сообщений в СМИ о всеобщей забастовке в экономическом секторе осуществление рейсов из аэропорта было приостановлено, рекомендуем следить за сообщениями в СМИ. В случае изменений времени вылета вашего рейса мы сообщим вам об этом в отдельном сообщении", – говорится в уведомлении "Эль-Аль".

Утром в понедельник, 27 марта, председатель правления Управления аэропортов Пинхас Идан объявил, что на фоне протеста против реформы юридической системы вылеты из аэропорта "Бен-Гурион" прекращены.

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Однако после некоторой паузы вылеты из "Бен-Гуриона" возобновились. Что подтверждали пассажиры и работники аэропорта. Соответствующая информация появлялась на онлайн-табло "Бен-Гуриона", на сайте FlightRadar24 и на других мониторинговых ресурсах. Причем вылетали и рейсы "Эль-Аля".

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В то же время многие сегодняшние рейсы были задержаны или отложены на неопределенное время. Во второй половине дня в основном сообщается об отложенных (но не отмененных) вылетах из Израиля.

Поступают сообщения об отмене рейсов на прилет в Израиль, которые планировались ранее. Но официальной информации по этому поводу пока нет.

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Рекомендуется уточнять в авиакомпании, состоится рейс или нет.

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Судя по имеющейся информации, в "Бен-Гурионе" бастуют структуры, подчиняющиеся распоряжениям "Гистадрута".