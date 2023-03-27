Глава "Гистадрута" объявил о прекращении всеобщей забастовки
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Сразу после заявления Биньямина Нетаниягу о том, что продвижение реформы будет приостановлено, глава Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид объявил о прекращении всеобщей забастовки.
"После заявления премьер-министра я сообщаю, что всеобщая забастовка, о которой я объявил сегодня утром, будет прекращена. Я благодарю всех, кто принял в ней участие: руководителей предприятий, представителей частного бизнеса, глав рабочих комитетов, членов "Гистадрута". Вместе мы вернем Израиль на правильный путь", – заявил глава федерации профсоюзов.
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Бар-Давид сказал, что он приветствует решение главы правительства и, со своей стороны, призывает к единству.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Марта 2023
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