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    В Израиле

    Глава "Гистадрута" объявил о прекращении всеобщей забастовки

    время публикации: | последнее обновление:
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    Глава
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Сразу после заявления Биньямина Нетаниягу о том, что продвижение реформы будет приостановлено, глава Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид объявил о прекращении всеобщей забастовки.

    "После заявления премьер-министра я сообщаю, что всеобщая забастовка, о которой я объявил сегодня утром, будет прекращена. Я благодарю всех, кто принял в ней участие: руководителей предприятий, представителей частного бизнеса, глав рабочих комитетов, членов "Гистадрута". Вместе мы вернем Израиль на правильный путь", – заявил глава федерации профсоюзов.

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    Бар-Давид сказал, что он приветствует решение главы правительства и, со своей стороны, призывает к единству.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Марта 2023
    Нетаниягу объявил, что продвижение реформы отложено до летней сессии Кнессета
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