Глава "Гистадрута" объявил о прекращении всеобщей забастовки

Сразу после заявления Биньямина Нетаниягу о том, что продвижение реформы будет приостановлено, глава Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид объявил о прекращении всеобщей забастовки.

"После заявления премьер-министра я сообщаю, что всеобщая забастовка, о которой я объявил сегодня утром, будет прекращена. Я благодарю всех, кто принял в ней участие: руководителей предприятий, представителей частного бизнеса, глав рабочих комитетов, членов "Гистадрута". Вместе мы вернем Израиль на правильный путь", – заявил глава федерации профсоюзов.

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Бар-Давид сказал, что он приветствует решение главы правительства и, со своей стороны, призывает к единству.