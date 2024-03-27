Парламентские выражения: депутаты Тали Готлиб и Ахмед Тиби переругались в социальных сетях

После весьма бурного заседания, на котором обсуждалось продолжение помощи Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) и требование ряда депутатов объявить агентство вне закона в Израиле вместо того, чтобы тратить на помогающее ХАМАСу в секторе Газы агентство UNRWA деньги израильских налогоплательщиков, депутаты Тали Готлиб ("Ликуд") и Ахмад Тиби (ХАДАШ-ТААЛ) продолжили перепалку в социальной сети Х (бывший Твиттер).

Во время перепалки на заседании Ахмад Тиби выкрикнул в адрес Тали Готлиб: "Ты не стоишь моего ботинка, ты подошвы моей не стоишь!" Тали Готлиб ответила на это оскорбление в своем аккаунте в социальной сети Х: "Ахмад Тиби, советник главаря убийц Арафата, восхваляющий террористов-самоубийц и поддерживающий террор, заявил, задрав ногу, что я не стою его обуви".

"Это словесный террор из уст сторонника террористов в Кнессете, – продолжила Готлиб. – Тиби презирает меня и мои взгляды. Я уже пообещала, и я сдержала свое обещание сорвать его избрание на пост вице-спикера Кнессета. Я продолжу добиваться, чтобы в израильском парламенте более не было сторонников террора, и если мне придется терпеть эту грязь – я стерплю ее из уважения к израильскому народу".

Тиби перепостил высказывание Готлиб и ответил ей: "Верно, я тебя презираю, презираю тебя и то, что ты представляешь. Грубо говоря – большинство евреев чувствует по отношению к тебе то же самое, сука. Заметь: ты не представляешь евреев и еврейство. И именно это ты будешь слышать от меня каждый раз, когда ты набрасываешься на меня и болтаешь своим ртом".