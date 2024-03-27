Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 марта: удары по целям, в основном на юге сектора

В ночь на 27 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Боевые действия велись в основном в южных районах сектора Газы.

На севере сектора: в районе больницы "Шифа" возобновились бои между боевиками и израильскими военными, израильская артиллерия обстреливала квартал рядом с больницей.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреляли цели на западе Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Аль-Батн ас-Самин и Кизан ан-Наджар, к югу от Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Хамайда в лагере Аш-Шабура в центре Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели к западу от Кувейтской больницы в центре Рафаха; сообщалось о четырех убитых и нескольких раненых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому в районе Хирбэт аль-Адас, к северо-востоу от Рафаха; силы ЦАХАЛа вошли к медицинский центр "Насер" на западе Хан-Юниса, задержаны подозреваемые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 27 марта.