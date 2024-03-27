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Израиль

ЦАХАЛ: в бою на юге Газы погиб старший сержант Нисим Кахлон

время публикации: 27 марта 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 18:46
Нисим Кахлон, 21 год
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Нисим Кахлон, 21 год, из Хадеры, 435-й батальон бригады "Гивати".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 253 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 596 военнослужащих ЦАХАЛа.

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