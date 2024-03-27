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Израиль

Римский светильник у подъема скорпиона: израильский школьник нашел лампаду из Петры

время публикации: 27 марта 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 10:14
Йонатан Френкель и обнаруженный им римский светильник
Управление древностей Израиля. Фото: Юлий Шварц
Римский светильник возрастом 1600 лет.
Управление древностей Израиля. Фото: Юлий Шварц
Идентичный светильник обнаруженный археологом Нельсоном Гликом 90 лет назад у руин крепости Цафир
Фото: Нельсон Глик
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16-летний Йонатан Френкель, ученик средней школы "Тамар" в Од а-Шароне, около двух недель назад отправился вместе с классом в экскурсию в Маале-Акрабим ("Скорпионий подъем"), рядом с Большим кратером в Негеве. Группа устроила привал на обед у руин крепости Цафир.

Йонатан начал перебирать лежащие на земле камешки. "Один из них был странной формы, наполнен землей. Я стал его трясти и увидел проступающий узор. Так я и понял, что это не просто камень, а исторический артефакт", – рассказал школьник.

Подросток передал камень учительнице, та – экскурсоводу, который позаботился, чтобы находка попала к начальнику отдела Южного Негева в Управлении древностей Алексу Фрайбергу. Йонатану, проявившему гражданскую ответственность, была вручена благодарственная грамота. Находка оказалась древней лампадой, изготовленной в иорданской Петре в 4-5 веках н.э.

"Подобные масляные лампы встречались и раньше – в Мамшите, Йотвате, Петре, однако 90 лет назад археолог Нельсон Глик обнаружил точно такую же на том же самом месте – на руинах крепости Цафир", – отметила, не скрывая удивления, доктор Тали Эриксон-Гини, ведущий специалист управления.

"Мы знаем, что между набатейско-римским Мамшитом и медными копями в районе современного киббуца Эйн-Яхав в 4-6 веках н.э. проходил торговый путь. Чтобы обеспечить безопасность поставок меди, а возможно, и золота, на нем были выстроены укрепления, между которыми патрулировали конные разъезды. Одно из них – крепость Цафир. Прямо видишь, как эта лампа освещала помещение, где жили римские солдаты", – сказала ученая.

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