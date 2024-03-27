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Израиль

Минздрав ПА сообщает о троих убитых в ходе столкновений с ЦАХАЛом в Дженине

время публикации: 27 марта 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 10:02
Минздрав ПА сообщает о троих убитых в ходе столкновений с ЦАХАЛом в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о троих убитых минувшей ночью и утром 27 марта в ходе столкновений с израильскими военными в Дженине. Также сообщает о четырех раненых.

Названы имена убитых: Айман Юсуф Азука (19 лет), Мухаммад Насер ас-Сабти (19 лет), Хамза Хусам Арарауи (21 год).

Отметим, что не все убитые были жителями Дженина. Так, например, Арарауи прибыл в Дженин из Шхема для участия в вооруженном противостоянии израильским военным.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Судя по имеющимся данным, боевики были уничтожены ударом с воздуха.

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