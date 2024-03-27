Белый дом: Нетаниягу вновь изъявил готовность отправить делегацию в Вашингтон

В среду, 27 марта, спустя два дня после того, был отменен визит израильской делегации в Вашингтон, в Белом доме заявили, что Биньямин Нетаниягу передумал и готов отправить делегацию.

Источник в администрации Байдена сообщил агентству France-Presse, что в среду, 27 марта к администрации Белого дома обратился офис израильского премьера с просьбой назначить новую дату встречи, посвященной операции в Рафахе. "Сейчас мы работаем вместе с ними, чтобы выбрать удобную дату", – сказал источник.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность отправки делегации в Вашингтон уже на следующей неделе. Однако это сообщение опровергли в Иерусалиме. Из канцелярии премьер-министра сообщили, что Биньямин Нетаниягу не одобрял отправку делегации.

Спикер госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос о визите израильской делегации, заданный на брифинге, ответил, что не может комментировать появившиеся в СМИ сообщения, но подчеркнул крайнюю важность встречи, на которой Израилю могли бы быть представлены альтернативы широкомасштабной операции в Рафахе.

Отметим, что Биньямин Нетаниягу принял решение отменить визит израильской делегации в Вашингтон в понедельник, 25 марта, после того, как США не наложили вето на резолюцию о прекращении огня, принятую Советом Безопасности ООН. Данная резолюция упоминает освобождение заложников, но не обусловливает прекращение огня их обязательным освобождением.