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Израиль

Силы ЦАХАЛ в ночь на 27 марта действовали в Дженине, Кабатии и около Рамаллы

время публикации: 27 марта 2024 г., 06:29 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 06:33
Силы ЦАХАЛ в ночь на 27 марта действовали в Дженине, Кабатии и около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 марта действовали в Дженине и около Дженина (в Кабатии, Буркине), а также около Рамаллы (в Аль-Бире и Байт-Ликии).

В Дженине израильские военные проводили обыск в медицинской клинике "Аль-Мара".

Происходили вооруженные столкновения. Минздрав ПА сообщает об убитом и раненых с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 марта.

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