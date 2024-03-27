Силы ЦАХАЛ в ночь на 27 марта действовали в Дженине, Кабатии и около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 марта действовали в Дженине и около Дженина (в Кабатии, Буркине), а также около Рамаллы (в Аль-Бире и Байт-Ликии).

В Дженине израильские военные проводили обыск в медицинской клинике "Аль-Мара".

Происходили вооруженные столкновения. Минздрав ПА сообщает об убитом и раненых с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 марта.