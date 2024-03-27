В результате обстрела Кирьят-Шмоны погиб мужчина
время публикации: 27 марта 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 09:40
Поступила информация о том, что в результате сегодняшнего обстрела Кирьят-Шмоны один человек получил крайне тяжелые ранения. Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что раненый умер.
По сведениям МАДА, погиб 25-летний рабочий (не местный житель), он получил тяжелые ранения и травмы в результате попадания ракеты в производственное помещение, в котором он находился (видео).
Около 8 утра из Ливана по Кирьят-Шмоне и окрестностям было выпущено около 30 ракет.
"Хизбалла" заявляет, что обстрел был ответом на удар ЦАХАЛа по центру "Исламской медицинской группы" в Аль-Хабарии, в результате которого были убиты семь парамедиков.
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