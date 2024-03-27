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Ближний Восток

СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по цели на юге Ливана погибли не менее семи человек

время публикации: 27 марта 2024 г., 03:18 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 05:41
СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по цели на юге Ливана погибли не менее семи человек
Пресс-служба ЦАХАЛа

Агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников служб безопасности Ливана сообщило, что не менее семи человек были убиты в результате удара ЦАХАЛа по цели в деревне Аль-Хабария на юге страны.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", также сообщает о семи погибших в результате удара по центру "Исламской медицинской группы" в Аль-Хабарии. Отмечается, что число жертв может возрасти, так как ведутся поисково-спасательные работы.

"Хизбалла" заявляет, что погибли парамедики – сотрудники службы скорой помощи.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

Ранее, в ходе нынешней войны, ЦАХАЛ неоднократно атаковал цели в Аль-Хабарии, на юге Ливана. В этой деревне находилось множество объектов террористической организации "Хизбалла".

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