СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по цели на юге Ливана погибли не менее семи человек

Агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников служб безопасности Ливана сообщило, что не менее семи человек были убиты в результате удара ЦАХАЛа по цели в деревне Аль-Хабария на юге страны.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", также сообщает о семи погибших в результате удара по центру "Исламской медицинской группы" в Аль-Хабарии. Отмечается, что число жертв может возрасти, так как ведутся поисково-спасательные работы.

"Хизбалла" заявляет, что погибли парамедики – сотрудники службы скорой помощи.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

Ранее, в ходе нынешней войны, ЦАХАЛ неоднократно атаковал цели в Аль-Хабарии, на юге Ливана. В этой деревне находилось множество объектов террористической организации "Хизбалла".