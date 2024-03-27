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Израиль

Всеизраильский ученический совет объявил забастовку в средних школах

время публикации: 27 марта 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 21:50
Всеизраильский ученический совет объявил забастовку в средних школах
Flash90

Всеизраильский ученический совет принял решение объявить в четверг, 28 марта, забастовку в средних школах в знак протеста против затянувшегося конфликта между министерством финансов и организацией учителей старших классов.

Школьники требуют, чтобы стороны сели за стол переговоров и подписали новый коллективный трудовой договор, согласованный в августе 2023 года.

Однако на данный момент переговоры застряли из-за разночтений по поводу того, что именно было согласовано.

В частности, минфин утверждает, что председатель организации учителей Ран Эрез дал согласие на найм определенной доли учителей в рамках индивидуальных контрактов, а не коллективного соглашения. В то же время Эрез отрицает, что давал такое согласие.

Организация учителей ввела забастовочные санкции, отказываясь сообщать оценки учеников и заниматься внешкольной деятельностью. Минфин угрожает вычесть из зарплат учителей авансы, выплаченные в рамках августовских договоренностей.

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