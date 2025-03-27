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Израиль

Часть экзаменов на аттестат зрелости по математике и английскому перенесут с лета на зиму

Школьное образование
время публикации: 27 марта 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 13:05
Часть экзаменов на аттестат зрелости по математике и английскому перенесут с лета на зиму
Avshalom Sassoni/Flash90

Со следующего учебного года ученики 11-х классов, изучающие математику и английский на 5 единиц аттестата зрелости, будут сдавать экзамены на аттестат зрелости зимой, а не летом.

В министерстве просвещения объясняют данный шаг желанием снизить нагрузку на учеников, которые вынуждены в конце учебного года сдавать большое количество экзаменов на аттестат зрелости параллельно.

Израиль
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