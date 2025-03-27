Часть экзаменов на аттестат зрелости по математике и английскому перенесут с лета на зиму

Со следующего учебного года ученики 11-х классов, изучающие математику и английский на 5 единиц аттестата зрелости, будут сдавать экзамены на аттестат зрелости зимой, а не летом.

В министерстве просвещения объясняют данный шаг желанием снизить нагрузку на учеников, которые вынуждены в конце учебного года сдавать большое количество экзаменов на аттестат зрелости параллельно.