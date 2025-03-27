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Израиль

Приговор изнасиловавшему 82-летнюю женщину ужесточен с 11 месяцев до 19 лет тюрьмы

Судебные решения
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 27 марта 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 12:19
Приговор изнасиловавшему 82-летнюю женщину ужесточен с 11 месяцев до 19 лет тюрьмы
Flash90

Окружной суд Северного округа в Ноф а-Галиле приговорил 43-летнего Аделя Хайба к 19 годам тюремного заключения, после того, как Верховный суд признал его виновным в изнасиловании 82-летней женщины.

Ранее Хайб был единогласно оправдан окружным судом от обвинения в изнасиловании на основании утверждения, что женщина не возражала, и приговорен только к 11 месяцам тюрьмы за нарушение условий надзора, под которым он находился в связи с предыдущими правонарушениями.

Прокуратура оспорила оправдание в Верховном суде, который в итоге большинством голосов принял версию жертвы, признал Хайба виновным в изнасиловании и вернул дело в окружной суд для определения меры наказания.

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