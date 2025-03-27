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Израиль

На следующей неделе ожидаются сбои в расписании автобусов

Транспорт
время публикации: 27 марта 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 21:54
На следующей неделе ожидаются сбои в расписании автобусов
David Cohen/Flash90

В связи с праздником Ид эль-Фитер, который пройдет с воскресенья, 30 марта, по вторник, 1 апреля, в Израиле ожидаются серьезные перебои в работе автобусов.

Арабы-мусульмане, составляющие значительную часть штата израильских автобусных компаний, в эти дни не выходят на работу, что приводит к острой нехватке водителей.

Министерство транспорта велело автобусным компаниям по возможности заключить договоры об обслуживании маршрутов с частными субподрядчиками.

Пассажирам рекомендуется по мере возможности пользоваться рельсовым транспортом, который будет работать в обычном режиме, а при поездках в автобусах учитывать возможность снижения частоты рейсов.

Израиль
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