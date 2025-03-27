В Тель-Авиве проходит многотысячная антиправительственная демонстрация

На площади перед театром "Габима" проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также выступают против увольнения главы ШАБАКа и юридической реформы.

Количество участников этой акции превысило ожидания организаторов, площадь перед театром не смогла вместить всех желающих, людьми заполнены бульвары Ротшильд и Бен-Цви.

Отец Гая Илуза, похищенного с фестиваля "Нова" и убитого террористами, со сцены заявил: "Вместо того, чтобы разбить ХАМАС правительство пытается разбить нас".

Перед собравшимися выступил бывший генинспектор полиции Рони Альшейх. Он обратился к своим товарищам по йешиве, которые не довольны действиями нынешнего правительства, но и не ассоциирующие себя с некоторыми лозунгами протестаного движения. "Я говорю вам: то, что объединяет нас, важнее того, что разделяет. Любовь к Израилю, взаимная ответственность, история и самопожертвование – вот, что связывает нас всех, на передовой и в тылу", – сказал он, добавив: "Ваше молчание делает вас соучастниками".

Яэль Алон, лишившаяся отца во время войны Судного дня и мать погибшего в бою за Кфар-Аза солдата Дора Садэ, напомнила, что после провала 1973 года "оторванное от реальности высокомерное руководство ушло". "А сейчас? Нетаниягу баррикадируется в своем кабинете, его коалиция построена на взятках, на отсутствии ответственности и раскаяния", – сказала она, отметив, что члены нынешнего правительства даже не приходят на похороны павших военнослужащих.

Организаторы митинга сообщили о задержании полицией одного демонстранта