x
27 марта 2025
|
последняя новость: 22:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 марта 2025
|
27 марта 2025
|
последняя новость: 22:58
27 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве проходит многотысячная антиправительственная демонстрация

Акции протеста
время публикации: 27 марта 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 21:37
В Тель-Авиве проходит многотысячная антиправительственная демонстрация
Avshalom Sassoni/Flash90

На площади перед театром "Габима" проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также выступают против увольнения главы ШАБАКа и юридической реформы.

Количество участников этой акции превысило ожидания организаторов, площадь перед театром не смогла вместить всех желающих, людьми заполнены бульвары Ротшильд и Бен-Цви.

Отец Гая Илуза, похищенного с фестиваля "Нова" и убитого террористами, со сцены заявил: "Вместо того, чтобы разбить ХАМАС правительство пытается разбить нас".

Перед собравшимися выступил бывший генинспектор полиции Рони Альшейх. Он обратился к своим товарищам по йешиве, которые не довольны действиями нынешнего правительства, но и не ассоциирующие себя с некоторыми лозунгами протестаного движения. "Я говорю вам: то, что объединяет нас, важнее того, что разделяет. Любовь к Израилю, взаимная ответственность, история и самопожертвование – вот, что связывает нас всех, на передовой и в тылу", – сказал он, добавив: "Ваше молчание делает вас соучастниками".

Яэль Алон, лишившаяся отца во время войны Судного дня и мать погибшего в бою за Кфар-Аза солдата Дора Садэ, напомнила, что после провала 1973 года "оторванное от реальности высокомерное руководство ушло". "А сейчас? Нетаниягу баррикадируется в своем кабинете, его коалиция построена на взятках, на отсутствии ответственности и раскаяния", – сказала она, отметив, что члены нынешнего правительства даже не приходят на похороны павших военнослужащих.

Организаторы митинга сообщили о задержании полицией одного демонстранта

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2025

Возле "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме проходит многотысячный антиправительственный митинг
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2025

Возле канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходит многотысячная акция протеста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2025

Оппозиция в атаке: призывы к неповиновению и нападки на правительство