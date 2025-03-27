Сирены в центре Израиля: обстрел из Йемена

В 13:09-13:14 27 марта в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". ЦАХАЛ заявил, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена – хуситы выпустили две баллистические ракеты по Израилю. Обе ракеты были перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля.

Сирены были слышны в Иерусалиме, Тель-Авиве, Модиине, Бейт-Шемеше, Кирьят-Гате, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Холоне, Бат-Яме, Рамле, Лоде и многих других населенных пунктах Израиля.

Были зафиксированы пуски ракет-перехватчиков. Фрагменты одной из ракет упали в районе поселка Мево-Хорон, в южной части Самарии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о раненых не поступало, кроме нескольких случаев травм по пути в бомбоубежища и нервного шока.

Предыдущий обстрел Израиля из Йемена был зафиксирован вечером 24 марта.

23 марта вечером был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена, хуситы утверждали, что они атаковали аэропорт "Бен Гурион".

Днем 21 марта тревога "Цева адом" звучала в Ашкелоне и окрестностях. Был зафиксирован ракетный обстрел из северной части Газы. Две ракеты были перехвачены.

Вечером 20 марта тревога звучала в Иерусалиме и десятках населенных пунктов Иудеи и Самарии. За пределами воздушного пространства Израиля была перехвачена ракета, запущенная из Йемена.

В ночь на 20 марта в центре Израиля звучали сирены тревоги. Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена за пределами Израиля.

Днем 19 марта звучали сирены в центре Израиля в связи с запуском из сектора Газы трех ракет, одна из которых была успешно перехвачена, две другие упали на незастроенной местности. Это был первый ракетный обстрел центра Израиля из Газы в 2025 году. Предыдущая попытка обстрела центра Израиля из сектора Газы фиксировалась 28 декабря 2024 года.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.