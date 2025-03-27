В Газе ликвидирован официальный представитель ХАМАСа

Официальный представитель террористической организации ХАМАС Абд аль-Латиф аль-Кануа был ликвидирован минувшей ночью в Джабалии, на севере сектора Газы, в результате удара ЦАХАЛа.

Смерть аль-Кануа подтвердил телеканал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.

Абд аль-Латиф аль-Кануа выступал в СМИ в роли представителя ХАМАСа с 2018 года.