В Газе ликвидирован официальный представитель ХАМАСа
время публикации: 27 марта 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 05:23
Официальный представитель террористической организации ХАМАС Абд аль-Латиф аль-Кануа был ликвидирован минувшей ночью в Джабалии, на севере сектора Газы, в результате удара ЦАХАЛа.
Смерть аль-Кануа подтвердил телеканал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу.
ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.
Абд аль-Латиф аль-Кануа выступал в СМИ в роли представителя ХАМАСа с 2018 года.