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Израиль

В Газе ликвидирован официальный представитель ХАМАСа

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 27 марта 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 05:23
В Газе ликвидирован официальный представитель ХАМАСа
ХАМАС

Официальный представитель террористической организации ХАМАС Абд аль-Латиф аль-Кануа был ликвидирован минувшей ночью в Джабалии, на севере сектора Газы, в результате удара ЦАХАЛа.

Смерть аль-Кануа подтвердил телеканал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.

Абд аль-Латиф аль-Кануа выступал в СМИ в роли представителя ХАМАСа с 2018 года.

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