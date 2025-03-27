ВАКФ: 180 тысяч мусульман принимают участие в молитве на Храмовой горе в Ночь аль-Кадр

Иерусалимский исламский совет (ВАКФ) сообщил, что в Ночь аль-Кадр в молитве на Храмовой горе принимают участие около 180 тысяч мусульман.

Ночь аль-Кадр или Ночь предопределения отмечается во время праздника Рамадан, считается, что в эту ночь пророку Мухаммаду был ниспослан Коран в виде откровения в пещере Хира на горе Джабаль аль-Нур.

Ночь аль-Кадр отмечается в последней декаде девятого месяца исламского календаря и считается ночью, когда молитвы имеют особую силу.