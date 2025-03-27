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Израиль

ВАКФ: 180 тысяч мусульман принимают участие в молитве на Храмовой горе в Ночь аль-Кадр

Иерусалим
время публикации: 27 марта 2025 г., 00:03 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 00:08
ВАКФ: 180 тысяч мусульман принимают участие в молитве на Храмовой горе в Ночь аль-Кадр
Jamal Awad/Flash90

Иерусалимский исламский совет (ВАКФ) сообщил, что в Ночь аль-Кадр в молитве на Храмовой горе принимают участие около 180 тысяч мусульман.

Ночь аль-Кадр или Ночь предопределения отмечается во время праздника Рамадан, считается, что в эту ночь пророку Мухаммаду был ниспослан Коран в виде откровения в пещере Хира на горе Джабаль аль-Нур.

Ночь аль-Кадр отмечается в последней декаде девятого месяца исламского календаря и считается ночью, когда молитвы имеют особую силу.

Израиль
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