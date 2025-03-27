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Израиль

ЦАХАЛ атаковал террористов "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 марта 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 09:10
ЦАХАЛ атаковал террористов "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Ohad Zwigenberg

ЦАХАЛ атаковал террористов "Хизбаллы" в Йохморе, на юге Ливана, примерно в 5 км от Метулы. Разведкой было установлено, что эти террористы перевозили оружие.

Ливанские источники сообщают о трех убитых в результате этой атаки.

Сообщается, что ракетный удар был нанесен с БПЛА ЦАХАЛа.

Отмечается также, что ранее артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Йохмора.

Израиль
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