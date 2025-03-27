ЦАХАЛ атаковал террористов "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 27 марта 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 09:10
ЦАХАЛ атаковал террористов "Хизбаллы" в Йохморе, на юге Ливана, примерно в 5 км от Метулы. Разведкой было установлено, что эти террористы перевозили оружие.
Ливанские источники сообщают о трех убитых в результате этой атаки.
Сообщается, что ракетный удар был нанесен с БПЛА ЦАХАЛа.
Отмечается также, что ранее артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Йохмора.