ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали около 80 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ опубликовал отчет за неделю по действиям в Иудее и Самарии, в том числе в зоне проведения операции "Железная стена". За неделю двое террористов были уничтожены, задержаны около 80 подозреваемых в терроре.

Военные активно действовали в Шхеме и окрестностях.

Кроме того, около Сильуада были задержаны трое экстремистов, регулярно бросавших камни в автомобили на 60-й трассе.

Конфискованы десятки единиц оружия.