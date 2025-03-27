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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали около 80 подозреваемых в терроре

время публикации: 27 марта 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 16:32
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали около 80 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал отчет за неделю по действиям в Иудее и Самарии, в том числе в зоне проведения операции "Железная стена". За неделю двое террористов были уничтожены, задержаны около 80 подозреваемых в терроре.

Военные активно действовали в Шхеме и окрестностях.

Кроме того, около Сильуада были задержаны трое экстремистов, регулярно бросавших камни в автомобили на 60-й трассе.

Конфискованы десятки единиц оружия.

Израиль
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