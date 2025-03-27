ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали около 80 подозреваемых в терроре
время публикации: 27 марта 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 16:32
ЦАХАЛ опубликовал отчет за неделю по действиям в Иудее и Самарии, в том числе в зоне проведения операции "Железная стена". За неделю двое террористов были уничтожены, задержаны около 80 подозреваемых в терроре.
Военные активно действовали в Шхеме и окрестностях.
Кроме того, около Сильуада были задержаны трое экстремистов, регулярно бросавших камни в автомобили на 60-й трассе.
Конфискованы десятки единиц оружия.