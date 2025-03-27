Мошенники обманывали людей, продававших дорогие вещи в соцсетях

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью раскрыли схему мошенничества, в ходе которой более ста человек понесли совокупный ущерб около миллиона шекелей. Задержаны несколько подозреваемых: они выслеживали тех, кто продает дорогие вещи через торговые площадки вроде Yad2 и маркетплейсы в социальных сетях.

Преступники создавали фиктивные аккаунты в социальных сетях, и с этих аккаунтов обращались к продавцам, разместившим свои товары на продажу. Прежде всего, преступников интересовала электроника производства Apple, электросамокаты, ювелирные изделия, престижные часы и другие дорогие вещи, которые можно быстро перепродать.

Они договаривались о покупке, согласовывали оплату банковским переводом, а затем пересылали фальшивое подтверждение перевода. Помимо этого, они отправляли на мобильные телефоны жертв sms-сообщения, которые выглядели как подтверждение денежного перевода, присланное банком. Убедив продавца в якобы сделанной оплате покупки, преступники отправляли такси для получения товаров.

Во время расследования удалось установить пятерых подозреваемых в возрасте около 20 лет, проживающих в Бат-Яме и в Холоне. Действуя по похожей схеме, они обманули более ста человек по всей стране.

Полиция также подозревает, что преступники вымогали у жертв деньги еще одним способом: они предлагали услуги проституции, и когда "клиент" прибывал на место встречи, они угрожали распространить информацию о "его похождениях" среди его родственников и знакомых, если им не "заплатят за молчание".

Следствие перешло из скрытой фазы в открытую около двух недель назад, когда сотрудники полиции одновременно прибыли в дома подозреваемых и арестовали их. Были также проведены обыски, в ходе которых изъяты сотни тысяч шекелей наличными, компьютеры и множество телефонов, используемых мошенниками для совершения преступлений.

Против главного подозреваемого в четверг, 27 марта, было подано предварительное обвинение, полиция обратилась в суд с просьбой продлить содержание подозреваемых под стражей.

Отдел кибербезопасности полиции призывает проявлять бдительность при совершении сделок в интернете. Следует проверять аккаунты, с которых поступают обращения – как давно был создан профиль, есть ли фотографии, есть ли у потенциального покупателя друзья, и так далее. Обязательно проверьте через свой банк, был ли совершен перевод, и передавайте товар только после фактического получения денег.