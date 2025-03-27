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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидированы двое боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 27 марта 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 18:49
ЦАХАЛ: ликвидированы двое боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации двух боевиков "Хизбаллы" в районе Бараашит в провинции Набатия на юге Ливана.

Утром в Йохморе, на юге Ливана, примерно в 5 км от Метулы, ЦАХАЛ атаковал боевиков "Хизбаллы", перевозивших оружие. Ливанские источники сообщили о трех убитых в результате этой атаки.

Днем ранее ЦАХАЛ сообщил, что с начала операции "Сила и меч" ВВС ЦАХАЛа атаковали более 430 целей в Газе, Ливане и Сирии. Только в субботу, 22 марта, в ответ на ракетный обстрел были атакованы более 40 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана и в глубине ливанской территории.

Израиль
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