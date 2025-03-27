В Иерусалиме автомобиль сбил молодую женщину
время публикации: 27 марта 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 17:41
В Иерусалиме на улице Дерех Маале-Адумим автомобиль сбил женщину примерно 25 лет. Пострадавшая, которая получила множественные травмы, в тяжелом состоянии направлена в больницу "Адаса Ар а-Цофим", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Кроме того, они из пассажиров автомобиля получил легкие травмы. Он также госпитализирован.
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.