В Иерусалиме автомобиль сбил молодую женщину

В Иерусалиме на улице Дерех Маале-Адумим автомобиль сбил женщину примерно 25 лет. Пострадавшая, которая получила множественные травмы, в тяжелом состоянии направлена в больницу "Адаса Ар а-Цофим", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Кроме того, они из пассажиров автомобиля получил легкие травмы. Он также госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.