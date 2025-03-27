Убийца матери трех детей Дарьи Лайтл приговорен к пожизненному заключению

В четверг, 27 марта, окружной суд в Хайфе приговорил к пожизненному заключению 38-летнего Джосии Лайтла, арестованного два года назад за убийство при отягчающих обстоятельствах его жены – 31-летней Дарьи Лайтл. Он также должен будет выплачивать максимальную компенсацию своим дочерям, оставшимся без матери.

Следствием было установлено, что в семье были проблемы, Дарья намеревалась развестись с Джосией, так как считала его опасным человеком. Муж был категорически против развода. В ночь на 17 марта 2023 года, когда Дарья легла спать, Джосия остался в гостиной, где выпил несколько бутылок пива, а затем принялся изучать файлы в компьютере жены и ее мобильный телефон, чтобы проверить, не изменяет ли она ему. Он обнаружил переписку жены с подругами, из которой сделал вывод, что Дарья собралась разойтись с ним. Ночью заплакала во сне одна из девочек. Дарья проснулась и подошла в спальню к детям, чтобы успокоить дочь, потом она вышла в гостиную, где находился ее муж. Джосия устроил скандал, сообщив, что ему известно о намерении жены разойтись с ним. Дарья, согласно показаниям обвиняемого, ответила, что считает его опасным человеком и не хочет продолжать с ним жить. Тогда Джосия, по его словам, крикнул Дарье, чтобы она собирала вещи и убиралась из дома. Дарья ответила, что уйдет из дома только вместе с детьми. Тогда Джосия напал на Дарью, сначала он бил ее по ребрам, потом начал ее душить. Почувствовав, что жена перестала сопротивляться, Джосия отпустил ее шею, проверил дышит ли она и, обнаружив, что Дарья еще жива, взял молоток и ударил им жену по голове, нанеся ей смертельные травмы. Джосия Лайтл дал признательные показания. Орудие убийства найдено на месте преступления.

Утром 17 марта 2023 года в Хайфе в квартире жилого дома на улице Дерех а-Ям было найдено тело молодой женщины со следами насилия. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть. Был задержан муж убитой женщины, мужчина 36 лет, который сам позвонил в полицию и сообщил, что убил супругу – задушил и ударил по голове молотком.

В квартире в это время находились дети – три маленькие девочки, которые спали. После задержания подозреваемого дети были вывезены из квартиры и переданы под опеку сотрудников социальных служб.

Известно, что семья жила небогато: Дарья училась, а ее муж подрабатывал случайными заработками. В 2021 году в отношении мужа было возбуждено уголовное дело за угрозы в адрес жены. Однако пара продолжала жить вместе.